Convenção confirma Engenheiro Daniel candidato a prefeito de Taboão da Serra e Erica Franquini vice

Direto da Redação

A coligação composta pelos partidos União Brasil, MDB, Republicanos, Solidariedade, PRTB, Agir e PP confirmou o nome do Engenheiro Daniel como candidato a prefeito em Taboão da Serra nas eleições municipais de outubro. A vereadora Erica Franquini foi escolhida para ser a vice-prefeita na chapa, após o vereador Dr. André da Sorriso e a deputada federal Ely Santos serem cotados para ocupar o cargo.

“Hoje é o início do momento mais importante da minha carreira política. […] Se Deus quiser, a partir de 2025, será esse grupo aqui que vai devolver a dignidade para o nosso povo, que tem sofrido tanto com uma gestão incompetente. Vamos voltar a ter saúde, a ter uma educação digna, uma segurança de qualidade. Que as pessoas perderam nos últimos 10 anos”, discursou Daniel, fazendo críticas indiretas ao ex-prefeito Fernando e enaltecendo a gestão do prefeito Ney Santos.

Em entrevista coletiva, a vereadora e candidata a vice-prefeita Érica Franquini promete fazer o melhor governo que Taboão da Serra já teve. “Junto com o Daniel, esse vai ser o melhor governo que a cidade já teve. O Daniel é humano, eu sou humano, e é isso que falta na política. Pessoas humanas que olham no olho do ser humano e se coloque no lugar dele. E nós vamos fazer a diferença”, diz.

A convenção teve a presença do prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, do deputado estadual Jorge Caruso, do MDB, e da deputada Ely Santos, além de outras lideranças políticas da região.