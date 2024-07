Eleições 2024: Vereadora Érica Franquini será candidata a vice-prefeita na chapa com Engenheiro Daniel

Direto da Redação

A disputa para indicar o candidato a vice-prefeito na chapa do pré-candidato a prefeito Engenheiro Daniel terminou na tarde desta sexta-feira (26). A vereadora Érica Franquini foi a escolhida pelo MDB e será confirmada durante convenção que acontece no próximo domingo (28).

A disputa ficou intensa nas últimas semanas, com a pretensão do prefeito de Embu das Artes Ney Santos de indicar sua irmã, a deputada federal Ely Santos. Porém, o grupo de candidatos de Taboão da Serra rejeitava seu nome. O vereador taboanense e presidente da Câmara, Dr. André da Sorriso (Republicanos), era o nome mais forte, mas enfrentou rejeição do prefeito embuense, que lançou enquete, inclusive, para indicar a irmã.

O Taboão em Foco conversou com fontes da campanha, que garantiram que o presidente Dr. André da Sorriso vai se manter no projeto e fará um pronunciamento público em breve, ratificando o apoio e sendo um dos coordenadores da campanha. A nosso reportagem ligou ao vereador, mas a ligação caiu na caixa postal.