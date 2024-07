Inscrições para o Prouni encerram nesta sexta-feira (26)

Por GJ, direto da Redação

Os estudantes que sonham em ingressar no ensino superior têm até esta sexta-feira (26) para garantir sua participação no Prouni (Programa Universidade para Todos). As inscrições para a segunda edição do programa em 2024 devem ser feitas exclusivamente no Portal do Governo Federal com os estudantes indicando até duas opções de curso.

Criado em 2004, o Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas. Nesta edição, o Ministério da Educação disponibiliza mais de 243 mil bolsas, distribuídas em diversos cursos e instituições de todo o país.