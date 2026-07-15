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Obras da Linha 4-Amarela interditam faixa da Avenida Francisco Morato por 21 dias

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Direto da redação / Foto: iTechdrones

As obras de ampliação da Linha 4-Amarela do Metrô até Taboão da Serra seguem avançando e provocaram uma nova alteração no trânsito na Zona Oeste de São Paulo. Um trecho da Avenida Professor Francisco Morato está parcialmente interditado para a execução dos trabalhos.

A faixa da direita da pista no sentido Centro foi bloqueada entre a Avenida Guilherme Dumont Villares e a Praça Boaventura de Andrade, na Vila Sônia. A interdição tem previsão de durar 21 dias.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o fluxo de veículos está sendo desviado para as demais faixas da avenida, enquanto agentes monitoram o trânsito para reduzir os impactos na região.

A orientação é para que os motoristas respeitem a sinalização e reduzam a velocidade ao passar pelo trecho em obras. Nos horários de pico, a recomendação é utilizar rotas alternativas para evitar congestionamentos.

A intervenção integra o cronograma de obras da extensão da Linha 4-Amarela, que ligará a estação Vila Sônia a Taboão da Serra. O projeto prevê a construção das estações Chácara do Jockey e Taboão da Serra, além de um terminal de ônibus integrado, melhorando a mobilidade para milhares de moradores que se deslocam diariamente entre o município e a capital paulista.

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