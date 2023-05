Obras de construção da primeira Clínica Veterinária Pública Municipal têm início em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

Nesta sexta-feira dia 19 de maio foi dada a ordem de início das obras da Maior Clínica Veterinária Pública da Região. O Prefeito Aprigio, juntamente com o Presidente da Câmara Dr Andre Egydio, os vereadores Anderson Nóbrega, Celso Gallo, Joice Silva, Luzia Aprigio e representantes de entidades de proteção animal fizeram uma visita nesta sexta-feira (19) no terreno onde irá iniciar as obras.

O prédio que abrigará o equipamento de saúde animal será erguido por uma construtora na rua Victor Campisi por meio do chamado Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV).

A clínica fica localizada estrategicamente em frente ao Centro de Controle de Zoonoses, contará com um espaço amplo e moderno, proporcionando serviços veterinários acessíveis e de qualidade. A Clínica Veterinária Pública Municipal de Taboão da Serra terá infraestrutura necessária para receber e atender de forma digna pets e seus tutores. O prédio terá consultórios, ambulatório com enfermaria para cães e gatos, centro cirúrgico e áreas administrativas. Em frente à Clínica Veterinária está sendo programada a construção de um Parque Linear Pet, onde tutores e animais poderão ficar enquanto aguardam pela consulta.

De acordo com o prefeito Aprígio esta é mais uma ação do Plano de Governo que será implantada no município. A previsão de entrega desta clinica será ainda este ano “Taboão da Serra terá uma Clínica Veterinária Pública Municipal e os moradores poderão trazer seus cães e gatos para serem castrados e passar em consulta com médico veterinário. Esta é mais uma conquista para os taboanenses e mais uma ação do nosso Plano de Governo que sairá do papel. O cuidado com os animais também é uma das nossas prioridades para a reconstrução da nossa querida Taboão da Serra”, fala Aprígio “Até o fim deste ano de 2023 a Clínica será entregue a população”. Afirma

Aprígio reforça ainda que a construção da Clínica Veterinária Pública é um grande avanço. “A causa animal é algo que vem tomando força nos últimos anos e é necessário atender as crescentes demandas de cuidados com os animais de estimação. A construção e a inauguração de hospitais e clínicas veterinárias para pets é uma decisão que já foi tomada por diversos municípios e será um grande avanço para Taboão da Serra”, conclui o prefeito.

Veja o projeto: