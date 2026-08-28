Obras de extensão da Linha 4-Amarela têm 400 vagas de emprego abertas em Taboão da Serra

Direto da redação

As obras de extensão da Linha 4-Amarela do Metrô até Taboão da Serra estão com 400 vagas de emprego abertas em mais de 80 funções. As oportunidades fazem parte do avanço do projeto, que prevê a chegada do metrô ao município.

Os interessados em participar dos processos seletivos devem enviar o currículo para o e-mail curriculo.cel4@cel4.com.br. Também é possível entregar o documento presencialmente no Centro de Atendimento à Comunidade (CAC) de Taboão da Serra, localizado na Rua do Tesouro, 730.

As vagas são destinadas a profissionais de diferentes áreas. Entre as funções disponíveis estão pedreiro, encanador, soldador, carpinteiro, eletricista, ferramenteiro, ajudante de produção e auxiliar de serviços gerais.

Também há oportunidades para motorista de carreta, motorista operador de Munck, operador de máquinas pesadas, operador de empilhadeira, operador de bomba de concreto, auxiliar de enfermagem e auxiliar de meio ambiente, entre outras funções.

Os profissionais contratados terão benefícios como seguro de vida, vale-alimentação, café da manhã, almoço ou jantar, de acordo com o turno de trabalho, e plano de saúde para o titular.

Segundo a empresa responsável pelo projeto, moradores das regiões próximas às obras também terão acesso a ações de apoio à busca por emprego, como capacitação profissional, consultoria de carreira, elaboração e aprimoramento de currículos e preparação para processos seletivos.

Obras da Linha 4-Amarela

Atualmente, mais de 490 trabalhadores atuam nas obras de extensão da Linha 4-Amarela. No período de maior atividade, a expectativa é que aproximadamente 4 mil profissionais estejam mobilizados nas diferentes frentes de trabalho.

O projeto prevê a construção de 3,3 quilômetros de novos túneis e duas novas estações: Chácara do Jockey e Taboão da Serra.

As escavações da futura Estação Taboão da Serra começaram em março de 2026. A extensão da Linha 4-Amarela terá investimentos superiores a R$ 4 bilhões e marcará a chegada do metrô ao município.