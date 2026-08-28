Ponte Preta Leme e Unidos Venceremos disputam final do Campeonato Veteranos neste domingo (30) no Campo do Guaciara

Direto da redação

Neste domingo (30), Ponte Preta Leme e Unidos Venceremos entram em campo para disputar o título do 30º Campeonato Municipal de Futebol Veteranos 35 anos – 2026, em Taboão da Serra. A decisão começa às 9h, no Campo do Guaciara, no Jardim Triângulo.

As equipes chegam à final após garantirem a classificação nas semifinais, disputadas no último sábado (23).

O Ponte Preta Leme venceu o XI Garotos por 2 a 1 e assegurou a vaga na decisão. Do outro lado, o Unidos Venceremos empatou em 1 a 1 com o Fut de 5ª no tempo normal e avançou após vencer a disputa por pênaltis por 4 a 1.

A partida define o campeão da edição 2026 da competição, promovida pela Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

A final será realizada no Campo do Guaciara, localizado na Estrada das Olarias, 519, no Jardim Triângulo. A programação está marcada para começar às 9h.

Serviço

Final do Campeonato Municipal de Futebol Veteranos 35 anos – 2026

Jogo: Ponte Preta Leme x Unidos Venceremos

Data: domingo, 30 de agosto

Horário: 9h

Local: Campo do Guaciara – Estrada das Olarias, 519, Jardim Triângulo, Taboão da Serra