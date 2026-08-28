Fim de semana terá calor de até 33°C e tempo seco em Taboão da Serra

Direto da redação

O último fim de semana de agosto será de tempo seco e temperaturas elevadas em Taboão da Serra. A previsão aponta dias de sol, variação de nuvens e sem expectativa de chuva entre sexta-feira (28) e domingo (30).

Na sexta-feira (28), os termômetros devem variar entre 17°C e 30°C. O dia será de sol, com muitas nuvens durante a tarde. À noite, a nebulosidade deve diminuir.

O sábado (29) deve ser o dia mais quente do fim de semana, com mínima de 20°C e máxima de 33°C. A previsão é de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva.

Já no domingo (30), a temperatura deve variar entre 19°C e 30°C. O sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade permanece.

A umidade do ar também merece atenção, principalmente no sábado, quando os índices podem ficar mais baixos durante os períodos mais quentes do dia.

A recomendação é manter a hidratação e redobrar os cuidados com a exposição ao sol durante os períodos de temperaturas mais elevadas.