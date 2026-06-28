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Câmara Municipal de Taboão da Serra aprova projeto que cria Prêmio de Poesia Periférica nas escolas

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Da CMTS 

Os vereadores de Taboão da Serra aprovaram por unanimidade, na sessão desta terça-feira, dia 23, o Projeto de Lei nº 65/2026, de autoria da vereadora Professora Najara Costa, que autoriza a criação do Prêmio Municipal de Poesia Periférica na Rede Municipal de Ensino. A proposta busca incentivar a produção literária entre os estudantes, valorizar a cultura das periferias e estimular o protagonismo de crianças e adolescentes por meio da escrita.

Pelo texto aprovado, o prêmio poderá ser realizado anualmente no mês de setembro e será destinado aos alunos regularmente matriculados na rede municipal. Além de reconhecer os melhores trabalhos, a iniciativa pretende fortalecer a identidade cultural dos territórios populares, incentivar a criatividade e ampliar o acesso à literatura dentro das escolas.

O projeto estabelece ainda que as produções deverão ser autorais, desenvolvidas no ambiente escolar e acompanhadas pelos profissionais da educação. Também está prevista a realização de saraus literários, encontros com escritores e agentes culturais, mostras de poesia e uma cerimônia de premiação para os estudantes participantes.

Outro destaque da proposta é a criação da Antologia Municipal de Poesia Periférica, publicação anual que reunirá os textos selecionados durante o concurso. A coletânea poderá ser disponibilizada em formato impresso e digital, sendo distribuída às escolas, bibliotecas e equipamentos culturais do município.

Segundo a autora do projeto, a iniciativa reconhece a potência cultural existente nas periferias e fortalece o papel da escola como espaço de formação humana.

“A poesia transforma vidas porque permite que nossos estudantes contem suas histórias, expressem seus sentimentos e valorizem suas origens. As periferias produzem cultura todos os dias e esse projeto busca reconhecer esse talento, fortalecendo a leitura, a escrita e o protagonismo dos nossos jovens”, afirmou a vereadora Professora Najara Costa.

Na justificativa da proposta, a parlamentar destaca que a poesia é uma importante ferramenta para o desenvolvimento da linguagem, do pensamento crítico, da criatividade e da capacidade de expressão. O texto também ressalta que as periferias são historicamente espaços de intensa produção cultural, onde surgem saraus, coletivos literários, slams e diversas manifestações artísticas que contribuem para a formação cidadã dos jovens.

O projeto prevê ainda que a Prefeitura possa firmar parcerias com universidades, instituições de ensino, coletivos culturais, organizações da sociedade civil e empresas privadas para ampliar as ações relacionadas ao prêmio e incentivar a produção literária no município.

Com a aprovação pela Câmara Municipal, o projeto segue para análise do prefeito Engenheiro Daniel, que poderá sancionar ou vetar a proposta.

 

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