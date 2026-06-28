Câmara Municipal de Taboão da Serra aprova projeto que cria Prêmio de Poesia Periférica nas escolas

Da CMTS

Os vereadores de Taboão da Serra aprovaram por unanimidade, na sessão desta terça-feira, dia 23, o Projeto de Lei nº 65/2026, de autoria da vereadora Professora Najara Costa, que autoriza a criação do Prêmio Municipal de Poesia Periférica na Rede Municipal de Ensino. A proposta busca incentivar a produção literária entre os estudantes, valorizar a cultura das periferias e estimular o protagonismo de crianças e adolescentes por meio da escrita.

Pelo texto aprovado, o prêmio poderá ser realizado anualmente no mês de setembro e será destinado aos alunos regularmente matriculados na rede municipal. Além de reconhecer os melhores trabalhos, a iniciativa pretende fortalecer a identidade cultural dos territórios populares, incentivar a criatividade e ampliar o acesso à literatura dentro das escolas.

O projeto estabelece ainda que as produções deverão ser autorais, desenvolvidas no ambiente escolar e acompanhadas pelos profissionais da educação. Também está prevista a realização de saraus literários, encontros com escritores e agentes culturais, mostras de poesia e uma cerimônia de premiação para os estudantes participantes.

Outro destaque da proposta é a criação da Antologia Municipal de Poesia Periférica, publicação anual que reunirá os textos selecionados durante o concurso. A coletânea poderá ser disponibilizada em formato impresso e digital, sendo distribuída às escolas, bibliotecas e equipamentos culturais do município.

Segundo a autora do projeto, a iniciativa reconhece a potência cultural existente nas periferias e fortalece o papel da escola como espaço de formação humana.

“A poesia transforma vidas porque permite que nossos estudantes contem suas histórias, expressem seus sentimentos e valorizem suas origens. As periferias produzem cultura todos os dias e esse projeto busca reconhecer esse talento, fortalecendo a leitura, a escrita e o protagonismo dos nossos jovens”, afirmou a vereadora Professora Najara Costa.

Na justificativa da proposta, a parlamentar destaca que a poesia é uma importante ferramenta para o desenvolvimento da linguagem, do pensamento crítico, da criatividade e da capacidade de expressão. O texto também ressalta que as periferias são historicamente espaços de intensa produção cultural, onde surgem saraus, coletivos literários, slams e diversas manifestações artísticas que contribuem para a formação cidadã dos jovens.

O projeto prevê ainda que a Prefeitura possa firmar parcerias com universidades, instituições de ensino, coletivos culturais, organizações da sociedade civil e empresas privadas para ampliar as ações relacionadas ao prêmio e incentivar a produção literária no município.

Com a aprovação pela Câmara Municipal, o projeto segue para análise do prefeito Engenheiro Daniel, que poderá sancionar ou vetar a proposta.