Pandemia faz arrecadação da Prefeitura de Taboão da Serra cair mais de R$ 12,5 milhões em abril

Por Allan dos Reis, no Parque Assunção

Os primeiros efeitos da pandemia nas finanças da Prefeitura de Taboão da Serra foram divulgados na manhã desta quarta-feira (6) durante entrevista coletiva concedida pelo prefeito Fernando Fernandes (PSDB). Em abril, a arrecadação caiu R$ 12.598.679,99 em comparação ao mesmo período de 2019.

“Como a economia está descrendo mês a mês, a tendência é que em maio o déficit de arrecadação seja mais que os R$ 12 milhões porque – provavelmente – todas essas arrecadações vão cair mais ainda. É uma situação muito grave. […] Mas não adianta olhar para questão econômica e parar como o isolamento social. Não. É um erro que não pode ser cometido”, afirma Fernandes.

Para amenizar as contas, deputados federais e senadores estão concluindo a votação do “Auxílio Financeiros aos Estados e Municípios” que prevê a suspensão de dívidas e repasse de R$ 60 bilhões.

Pelos cálculos divulgados pelo Senado Federal, Taboão da Serra deve receber cerca de um pouco mais de R$ 32 milhões, sendo que a maior do recurso deve ser utilizado na saúde, no combate ao coonavírus (Covid-19). Como o projeto sofreu alteração na Câmara, deve ser votado novamente pelos senadores, e depois ir para sanção do presidente Jair Bolsonaro.

“Tem outras alternativas que a gente está estudando, como o empréstimo que a gente está pagando para canalização do Córrego Poá. Eu posso suspender o pagamento até dezembro, e alguns outros pagamentos ao Governo Federal, como o INSS que eu tenho que pagar de alguns funcionários, posso suspender o pagamento da parte patronal”, completa Fernandes.

Confira abaixo a tabela de arrecadação de abril: