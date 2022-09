Parque do Povo será nova área de lazer de Taboão da Serra

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, iniciou a instalação de uma nova área esportiva e de lazer no município: o Parque do Povo. Localizado na Rua Marcelino Correia de Mello, no Parque Marabá, o terreno no entorno do Campo do Marabá Novo está sendo estruturado para receber os equipamentos e a população.

Através do Programa 100% Esporte para Todos, do Governo do Estado de São Paulo, estão em fase de finalização as obras de instalação das rampas de skate, sendo uma 45°, duas quarters (4,8m e 6m), uma jump jump e uma spine.

Por meio de emenda parlamentar impositiva serão instalados: pista de caminhada; playground de madeira com casa do Tarzan, balanças, gangorras, escorregador e amarelinha; aparelhos de ginástica em madeira com barras duplas, simples e paralelas; academia ao ar livre; conjuntos de mesas e bancos em concreto; lixeiras de coleta seletiva; além da jardinagem e paisagismo.

O projeto executivo ainda prevê a instalação de uma quadra (areninha) e uma área para streetball (basquete e futevôlei).

“Estamos construindo aqui no Marabá o Parque do Povo de Taboão da Serra, uma nova área de lazer para as famílias. Esse é mais um espaço esportivo da nossa cidade que estamos investindo na construção. Com as obras vamos trazer mais valorização para essa região e garantir um espaço agradável para os moradores”, afirmou o prefeito Aprígio.

*Mais ações*

Além da construção do Parque do Povo, a Prefeitura de Taboão da Serra está instalando grama sintética no Campo do Sapé, no Scândia, e revitalizando o gramado sintético do Campo do Fortaleza, no Jardim Leme. Segundo o secretário de Esportes e Lazer Olívio Nóbrega, todas as praças esportivas da cidade serão revitalizadas para atender a população de forma cada vez mais digna.