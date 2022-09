Parque Jacarandá recebe Impulsiona Taboão no sábado (24)

Direto da redação

No sábado (24), acontece mais um Impulsiona Taboão, ação social que reúne em um só lugar diversos programas e serviços da Prefeitura de Taboão da Serra, nas áreas de Assistência Social, Habitação, Desenvolvimento Econômico, Saúde, Esporte, Cultura e muito mais. O local escolhido para essa edição é a EMEF Ugo Arduini, localizada na Rua Carlos Fernandes, 135, no Parque Jacarandá. A ação social é aberta a toda população e será das 10h às 14h.

Essa é a quarta edição do Impulsiona Taboão. As três primeiras foram realizadas em novembro e dezembro do ano passado, respectivamente no Pirajuçara/Mituzi e Trianon, e em março deste ano no Jardim Record. Só na última edição mais de 4.500 moradores foram beneficiados com os serviços prestados pela Prefeitura.

“Nosso Governo é para o povo. Fomos eleitos para servir a população, promover justiça social, e o Impulsiona Taboão faz parte dessa estratégia. É uma ação onde reunimos os principais serviços e programas em um só lugar, para que as famílias taboanenses acessem direitos e sejam beneficiadas”, afirmou o prefeito Aprígio.

Confira os principais serviços e atividades que estarão disponíveis aos moradores:

– Assistência Social e Cidadania: Programa Criança Feliz; Varal Solidário com doação de roupas e calçados; Acesso Digital; Acolhimento; Banco de Alimentos; Atendimento Psicossocial; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Cadastro e atualização do Cadastro Único (CadÚnico); atendimentos do Procon Municipal; orientação jurídica em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); orientações sobre promoção da Igualdade Racial, dos Direitos da Diversidade Sexual e dos Direitos da Mulher.

– Saúde: Multivacinação; Vacinação contra Covid-9; Consultório Odontomóvel; Saúde do Adolescente; Núcleo Trans; Setembro Amarelo; Aferição de pressão arterial e glicemia.

– Emprego e Renda: Casa do Empreendedor; Emprega Taboão – recebimentos e elaboração de currículos; Oficinas – Escola de Construção Civil, Escola Pet; Atendimentos em beleza e estética; Oficina de gastronomia para crianças.

– Habitação e Meio Ambiente: Mapa lúdico; Jogo ODS; Distribuição de mudas; Educação urbanística e ambiental; Orientações sobre regularização fundiária; Orientação geral sobre os serviços de Meio Ambiente e licenciamento; Entrega de Títulos de propriedades – Regularização fundiária Vila Carmelina.

– Educação: Oficina com iPads; Contação de histórias; atividades lúdicas; Oficina de Educação no Trânsito.

– Cultura e Esportes: Demonstração de artes marciais; Pintura de rosto.

Serviço:

Impulsiona Taboão

Dia 24/09 | Das 10h às 14h

Local: EMEF Ugo Arduini – Rua Carlos Fernandes, 135, Parque Jacarandá