Pix terá novas regras de segurança a partir de 1º de novembro

Direto da redação

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC), implementará novas regras de segurança a partir de 1º de novembro, focando no combate a fraudes e na proteção dos usuários.

Entre as principais mudanças, transferências acima de R$ 200 só poderão ser feitas por dispositivos previamente cadastrados, como celulares e computadores. Para transações realizadas em dispositivos não cadastrados, haverá um limite diário de R$ 1 mil.

Segundo o BC, essa nova exigência será aplicada apenas a dispositivos ainda não utilizados para transações via Pix. Para os aparelhos já registrados, não haverá alterações. Outra novidade é a obrigatoriedade de as instituições financeiras aprimorarem seus sistemas de segurança, adotando tecnologias que identifiquem transações atípicas, com base em informações armazenadas no Banco Central.

Além disso, as instituições devem informar seus clientes sobre cuidados para evitar fraudes e revisar, a cada seis meses, se há registros de possíveis fraudes nos sistemas do BC. Em casos de transações suspeitas, as instituições poderão bloquear temporariamente os valores ou encerrar o relacionamento com o cliente, se a fraude for confirmada.

Pix Automático chega em 2025

Outra inovação relacionada ao sistema de pagamentos é o lançamento do Pix Automático, previsto para 16 de junho de 2025. Essa modalidade permitirá cobranças recorrentes, como contas de serviços públicos (água, luz, telefone), planos de saúde, escolas, academias e serviços de streaming.

Com o Pix Automático, o usuário poderá autorizar débitos diretamente pelo celular ou computador, sem a necessidade de autenticação para cada transação. O Banco Central afirma que essa nova funcionalidade pode reduzir custos para as empresas e diminuir a inadimplência, facilitando os processos de cobrança.

Essas mudanças visam fortalecer o sistema de pagamentos instantâneos, que se consolidou como uma das principais formas de transferência de dinheiro no Brasil, contando com mais de 150 milhões de usuários ativos.