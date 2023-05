Podcast Na Redação: Hélio Tristão da Cooperativa Vida Nova é o convidado desta quinta-feira (4)

Direto da Redação

O diretor Hélio Tristão da Cooperativa Habitacional Vida Nova é o convidado do “Podcast Na Redação” desta quinta-feira (4). Ele é um dos fundadores da maior cooperativa do país, que em Taboão da Serra, entregou exatos 7.528 apartamentos, além do Centro Comercial que abriga um hotel da rede Transamérica.

O projeto cresceu e expandiu para Embu das Artes, onde mais outros 8 grupos foram formados para construção de mais de 9 mil apartamentos.

PODCAST NA REDAÇÃO com Hélio Tristão da Cooperativa Vida Nova

Dia: 4 de maio (quinta-feira)

Horário: 20h

Transmissão: Podcast Na Redação – Hélio Tristão – #13