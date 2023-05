Podcast Na Redação: Hélio Tristão garante escrituras dos apartamentos ainda em 2023 e revela destino do Taboão Plaza Outlet

Direto da Redação

Um dos fundadores da Cooperativa Habitacional Vida Nova, Hélio Tristão foi o convidado do Podcast Na Redação de quinta-feira (4). Em quase três décadas, a cooperativa entregou apartamentos a mais de 7,5 mil famílias em Taboão da Serra e está construindo quase 10 mil em Embu das Artes.

Hélio Tristão falou do início da cooperativa, “que surgiu de uma proposta do [hoje prefeito] Aprígio” e da luta para formar o primeiro grupo. Com o passar dos anos e a consolidação da Cooperativa Vida Nova, os desafios foram ficando mais ousados, como o surgimento do Centro Empresarial.

Mas Tristão falou dos próximos passos e surgimento de novos grupos e também da transformação iminente do Taboão Plaza Outlet em local centro médico. A boa notícia para os cooperados é que as escrituras definitivas vão ficar prontas ainda em 2023.

Assista a entrevista completa abaixo: