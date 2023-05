Rainha do Rock, Rita Lee morre em casa aos 75 anos

Direto da Redação, com informações da Agência Brasil

Morreu na noite desta segunda-feira (8) a cantora Rita Lee, aos 75 anos. A morte aconteceu em casa, ao lado da família, como informou o marido Roberto de Carvalho. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e desde então vinha fazendo tratamento contra a doença. Recentemente ela ficou internada no Hospital Albert Einstein.

O velório é aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera, nesta quarta-feira (10), até às 17h. “De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Neste momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos”, diz a família.

Rita Lee deixa o marido, Roberto de Carvalho, e três filhos.