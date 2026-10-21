Polícia Civil realiza operação em Embu das Artes contra grupo suspeito de fraudes bancárias de R$ 1,27 milhão

Direto da redação

A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (20), uma operação em Embu das Artes contra um grupo suspeito de aplicar golpes bancários que causaram prejuízos de aproximadamente R$ 1,27 milhão no estado de São Paulo. A ação faz parte da Operação Nexion, que investiga 114 registros de fraudes e possíveis ligações entre os envolvidos.

Em Embu das Artes, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão para localizar documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir com as investigações. Além do município, a operação teve ações na capital paulista, em Poá, na Grande São Paulo, em Planaltina, Goiás, e em Brasília, no Distrito Federal.

As investigações começaram após um idoso de 80 anos, morador de Presidente Venceslau, no interior paulista, perder R$ 180 mil em um golpe. Segundo a Polícia Civil, os criminosos se passaram por funcionários de um banco e convenceram a vítima de que sua conta estava em risco, levando à realização de uma transferência bancária sem autorização.

A partir desse caso, os investigadores identificaram 2.778 linhas telefônicas virtuais relacionadas ao grupo suspeito, adquiridas em um curto período. O cruzamento dessas informações com registros policiais permitiu localizar 114 ocorrências de possíveis fraudes bancárias no estado, com prejuízos declarados pelas vítimas que somam cerca de R$ 1,27 milhão.

A Operação Nexion é coordenada pela Central de Polícia Judiciária de Presidente Venceslau, com apoio de equipes especializadas da Polícia Civil de São Paulo, Goiás e Distrito Federal.

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de até R$ 180 mil, quantia correspondente ao prejuízo sofrido pelo idoso que deu origem à investigação.

O material recolhido durante a operação será analisado para identificar outros possíveis envolvidos, esclarecer a participação de cada suspeito e verificar a existência de novas vítimas. A polícia não descarta que os golpes tenham atingido pessoas de outros estados.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões realizadas em Embu das Artes ou sobre a quantidade de materiais apreendidos no município.

As investigações continuam para esclarecer a atuação do grupo e dimensionar os prejuízos provocados pelas fraudes bancárias.