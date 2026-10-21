Obras do metrô até Taboão da Serra têm vagas de emprego; veja como enviar currículo

Direto da redação

Moradores de Taboão da Serra e região que buscam uma oportunidade de emprego podem se candidatar às vagas abertas para as obras de extensão da Linha 4-Amarela do metrô. A Motiva, em parceria com o Consórcio Expresso Linha 4, promove até novembro ações presenciais de recrutamento em estações de metrô e trem de São Paulo, com recebimento de currículos e orientações sobre os processos seletivos.

As oportunidades são destinadas a profissionais com experiência nas funções de ajudante de produção, auxiliar de enfermagem, auxiliar técnico, carpinteiro, pedreiro, sinaleiro e técnico de meio ambiente. A iniciativa busca atender às necessidades imediatas de contratação e formar um cadastro de candidatos para futuras vagas.

Segundo a Motiva, mais de 490 profissionais já trabalham nas obras de expansão do metrô até Taboão da Serra. No período de maior atividade, a expectativa é que o empreendimento mobilize aproximadamente 4 mil trabalhadores em diferentes frentes de serviço.

As ações de recrutamento começaram nesta terça-feira (20) e serão realizadas nas estações das Linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda. Nesta quarta-feira (21), o atendimento acontece na estação Osasco, das 14h às 17h.

Os próximos encontros estão previstos para 27 de outubro, na estação Presidente Altino, das 8h às 11h, e 28 de outubro, na estação Vila das Belezas, das 14h às 17h. Em novembro, haverá ações nas estações Pinheiros e Santo Amaro, com programação até o dia 11.

Além das atividades nas estações, os interessados podem encaminhar o currículo diretamente para o e-mail curriculo.cel4@cel4.com.br, informando no assunto a vaga pretendida.

Em Taboão da Serra, também é possível entregar o currículo presencialmente no Centro de Atendimento à Comunidade (CAC), localizado na Rua do Tesouro, 730. Outros pontos de recebimento funcionam na Avenida Professor Francisco Morato, 5098, na Chácara do Jockey, e no espaço de atendimento da Estação Vila Sônia.

De acordo com Ricardo Benício, diretor da Extensão da Linha 4-Amarela da Motiva Trilhos, a proposta é ampliar o acesso dos moradores próximos às obras às oportunidades de trabalho geradas pelo empreendimento.

“Temos trabalhado para que os moradores das regiões próximas às obras tenham acesso prioritário às vagas geradas pelo projeto. É um projeto que combina mobilidade, geração de oportunidades e benefícios para toda a região”, afirmou.

A expansão da Linha 4-Amarela prevê a construção de 3,3 quilômetros de túneis e duas novas estações, Chácara do Jockey e Taboão da Serra, com investimento superior a R$ 4 bilhões.

O projeto será a primeira extensão do metrô paulista para fora da capital. Após a conclusão, a estimativa é que o trajeto entre Taboão da Serra e a região da Luz possa ser feito em aproximadamente 30 minutos, beneficiando milhares de passageiros que se deslocam diariamente entre o município e São Paulo.

As vagas são destinadas às obras do metrô e a entrega do currículo não garante contratação. A seleção dos candidatos será realizada conforme os requisitos e a disponibilidade de oportunidades.

Confira as datas das próximas ações de recrutamento:

21/10 (quarta-feira): Estação Osasco, das 14h às 17h.

Estação Osasco, das 14h às 17h. 27/10 (terça-feira): Estação Presidente Altino, das 8h às 11h.

Estação Presidente Altino, das 8h às 11h. 28/10 (quarta-feira): Estação Vila das Belezas, das 14h às 17h.

Estação Vila das Belezas, das 14h às 17h. 03/11 (terça-feira): Estação Pinheiros, das 9h às 11h.

Estação Pinheiros, das 9h às 11h. 04/11 (quarta-feira): Estação Santo Amaro, das 14h às 17h.

Estação Santo Amaro, das 14h às 17h. 10/11 (terça-feira): Estação Santo Amaro, das 9h às 11h.

Estação Santo Amaro, das 9h às 11h. 11/11 (quarta-feira): Estação Pinheiros, das 14h às 17h.

Os interessados também podem enviar o currículo para curriculo.cel4@cel4.com.br ou procurar o CAC Taboão, na Rua do Tesouro, 730.