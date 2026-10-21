Templo Estrela de Oxalá realiza festa de Cosme, Damião e Doum neste domingo (25) em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

O Templo de Umbanda Estrela de Oxalá realiza neste domingo, 25 de outubro, a 10ª Festa em Homenagem a Cosme, Damião e Doum, em Taboão da Serra. A celebração acontece das 16h às 20h, na quadra de esportes do CRAS Vila Sônia, e contará com distribuição de doces, brincadeiras e atividades voltadas às crianças e famílias da região.

A entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento, que será destinado ao projeto Sementes do Amanhã, responsável por ações de apoio a crianças e adolescentes. A iniciativa reúne tradição religiosa, cultura e solidariedade, marcando os dez anos de realização da festa no município.

Durante o evento, haverá distribuição de doces, cachorro-quente, refrigerante, algodão-doce e pipoca. A programação também contará com brinquedos infláveis instalados na rua, além de atividades para o público infantil.

A celebração terá a participação de influenciadores ligados às religiões de matriz africana, como Exu Bigode, Muka da Curimba, Japatabaque, Biel do Oxóssi, Ogan Paulo, Gêmeos de Oxum, Pedro de Oxóssi, Gui de Iemanjá e Apollo.

Outros templos e casas religiosas também estarão presentes, entre eles CÉUS Maria Quitéria, Casa dos Corvos, Asé Aláketu Ilê Iyá Orisú, Templo de Umbanda Zé Pilintra e Cigana Esmeralda e T.U. Filhos de Maria Baiana.

Além das atividades culturais e religiosas, o evento terá a participação de expositores, incluindo a Casa das Yabás, especializada em artigos religiosos, e a loja Dy Marias, voltada à moda afro-religiosa.

A organização pede que os participantes compareçam vestidos de branco, em respeito à tradição da Umbanda. A 10ª edição terá como tema “Dez Anos Encantando Corações! Onde a Alegria Floresce e a Solidariedade Acontece!”.

Segundo a programação divulgada, a iniciativa também contará com a participação das secretarias municipais de Direitos Humanos, Assistência Social e Cidadania e Esportes, além da Prefeitura de Taboão da Serra.

A festa será realizada na quadra de esportes do CRAS Vila Sônia, localizada na Rua Elza Feres, 360, na Vila Sônia do Taboão. A programação começa às 16h e segue até as 20h, com entrada mediante a doação de 1 kg de alimento.