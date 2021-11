Praça Gótica é entregue revitalizada pelo prefeito Aprígio

Por Allan dos Reis, no Parque Pinheiros

O prefeito Aprígio (Podemos) entregou no fim da tarde de sexta-feira (22) a Praça Gótica, que fica na região do Parque Pinheiros, ao lado da UBS Santa Cecília. Ela passou por ampla reforma, atendendo pedido antigo dos moradores do bairro.

A revitalização era cobrança antiga dos moradores da região e foi realizada pelo departamento de manutenção da Prefeitura.

“O local estava abandonado com muito mato e fizemos o projeto de praça e incluímos pista de caminhada. Também mudamos o piso, colocamos mesas e cadeiras, academia para terceira idade, fizemos algumas plantações. E incluímos iluminação, além de estacionamento”, diz Eduardo Nóbrega, secretário de manutenção.