Preço da caixa de leite entre R$ 7 e R$ 10 chama atenção e assusta consumidores

Direto da redação

O setor de produtos alimentícios tem sofrido fortes impactos devido ao cenário econômico atual, o que reflete na escalada dos preços. Recentemente, consumidores relataram o preço da caixa de leite a quase R$ 10 nos supermercados. Os altos valores do longa vida são influenciados por uma série de fatores.

Nos primeiros meses deste ano, o preço do produto apresentou alta de 58,5%, de acordo com dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). É comum os preços do produto aumentarem de abril a junho, uma vez que se trata do período de entressafra.

Causas do aumento do preço do leite

Os preços dos derivados do leite também subiram em razão da alta nos custos de produção. Em maio deste ano, o valor pago ao produtor era 4,8% maior do que no mês anterior. Os motivos por trás dessa alta são internos e externos.

As mudanças climáticas provocaram uma seca que atingiu o sul do país, ao mesmo tempo em que houve aumento de chuvas no Nordeste, o que afetou a qualidade dos grãos, componente da ração do gado, e impactou a produção leiteira.

Além disso, com a Guerra na Ucrânia houve uma valorização das commodities (produtos globais básicos não industrializados), o que também elevou o custo da produção de leite no Brasil. Com o aumento das exportações, os produtos nacionais ficaram escassos no mercado interno.