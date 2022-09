Prefeito Ney Santos entrega à população o Complexo Municipal de Saúde, no Jardim Vazame

Direto da redação

Foi inaugurado no último sábado (10) o Complexo Municipal de Saúde Aurelino Santos “Sr. Nego” no Jardim Vazame. Um novo e moderno equipamento de saúde para atender com mais conforto e dignidade a população.

O local que antes era conhecido como açougue e foi fechado pela administração anterior, foi totalmente reformado e durante a pandemia serviu também como centro de combate ao coronavírus.

O prefeito Ney Santos comemorou a entrega e não escondeu a emoção de cumprir mais um compromisso firmado com a população. “Fico muito feliz em ver mais esse sonho se tornar realidade em nossa cidade, além da linda homenagem ao meu amado pai que infelizmente faleceu justamente nesse local!”

O evento contou com a presença da população embuense, além do vice-prefeito Hugo Prado, do presidente da Câmara Renato Oliveira, vereadores da base governista, secretários municipais e servidores municipais.

O CMS dispõe de Pronto-Socorro, Centro de Referência em Saúde e Ambulatório de Feridas Complexas, além de equipamentos modernos como Tomógrafo Computadorizado 3D, Mamografia, Ultrassom de última geração, Raio-X Digital, entre outros.

Confira os serviços disponíveis:

PRONTO SOCORRO DO VAZAME

Atendimento de clínica médica e pediatria 24h por dia, 7 dias por semana;

Exames de Raio-X digital e Tomografia Computadorizada 3D 24h;

Sala de emergência, sala de medicação e sala de observação;

Utilização de prontuário eletrônico e painéis digitais para chamada de paciente.

CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE IRMÃ ANNETE

Funcionamento de segunda a sábado, das 07h às 19h.

Realização de exames de Raio-X com laudo, Mamografia Digital e Ultrassonografia.

Atendimento com especialistas: cardiologista, endocrinologista, gastroenterologista, ortopedista, dermatologista, urologista, mastologista, oftalmologista, neurologista, vascular e otorrinolaringologista.

Realização de pequenas cirurgias, como cirurgias dermatológicas e realização de vasectomia e inserção de DIU.

AMBULATORIO DE FERIDAS COMPLEXAS

Cuidado especializado para pacientes que possuem feridas mais complexas e dependem de atendimento médico e de enfermagem para melhor resultado no tratamento.

Tudo isso, além dos 10 leitos de UTI e 60 leitos de enfermaria.

SERVIÇO:

Complexo Municipal de Saúde Aurelino Santos “Sr. Nego”

Rua São Lucas, 92 – Jardim Vazame, Embu das Artes.