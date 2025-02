Prefeitura de Embu das Artes abre 39 vagas para médicos; inscrições até 18 de fevereiro

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes, na Grande São Paulo, abriu um processo seletivo para contratar 39 médicos e formar cadastro reserva. As inscrições acontecem entre os dias 7 e 18 de fevereiro e devem ser realizadas pelo site do Inepam, com taxa de R$ 71,98.

Os candidatos serão avaliados com base na análise de títulos e experiência profissional. O processo seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Os profissionais aprovados cumprirão uma carga horária mínima de 20 horas semanais, com pagamento de R$ 119,09 por hora trabalhada.

Para mais informações e acesso ao edital completo, os interessados devem consultar o site do Inepam dentro do período de inscrições.