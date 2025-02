Atacante do Corinthians, Memphis Depay cumpre promessa e visita Taboão da Serra para ver grafite em sua homenagem

Direto da Redação

O atacante do Corinthians Memphis Depay visitou Taboão da Serra na tarde desta sexta-feira (7) e conheceu – como prometido – o grafite feito em sua homenagem no final do ano passado no bairro Silvio Sampaio. Na época, ele postou “vou colar”, assim que viu a homenagem.

Memphis foi rodeado por moradores do bairro, grande parte vestindo a camisa do Corinthians. O mural foi feito pelos grafiteiros Gamão Raxa Kuka e Marcelo Molão. Vândalos chegaram a jogar tinta, mas foi refeito pelos artistas.

O atacante também visitou o companheiro de time, o jovem atacante taboanense, Luiz Fernando.

Confira vídeos de Memphis Depay em Taboão da Serra

Memphis Depay é do povão 🦅 pic.twitter.com/1gTV7jaAqD — Elyel ˢᶜᶜᵖ (@elyelsccp) February 7, 2025

Memphis Depay visitando a cidade de Taboão da Serra em São Paulo. 📸 [@lisboa_derick] pic.twitter.com/UCVFkexgAC — Time do Povo (@povotime1910) February 7, 2025