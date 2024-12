Jogador Memphis Depay promete vir a Taboão da Serra conhecer grafite em sua homenagem

Direto da Redação

Os grafiteiros Gamão RaxaKuka e Marcelo Molão homenagearam o jogador do Corinthians, Memphis Depay com um belo grafite no Jardim Silvio Sampaio, periferia de Taboão da Serra. A arte – com seu gesto tradicional ao comemorar gols – chamou a atenção inclusive da grande mídia e chegou até o jogador após dezenas de corintianos marcarem o holandês, que está viajando de férias, e prometeu vir conhecer de perto a homenagem.

“Vou ‘colar’ em breve”, postou Memphis ao compartilhar o vídeo dos grafiteiros de Taboão da Serra. O grafite está na ‘Praça RaxaKuka’ na Rua Anunciata Bugelli Marques. Veja abaixo o vídeo divulgado pelos grafiteiros.