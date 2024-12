‘Helena’ supera ‘Miguel’ e se torna o nome preferido dos brasileiros na hora de registrar os filhos; veja lista

Por Samara Matos, na redação

Os dados de 2024 sobre os nomes mais escolhidos para recém-nascidos no Brasil mostram que Helena e Miguel conquistaram os corações dos pais em todo o país. Pela primeira vez em sete anos, um nome feminino ocupa o topo da lista geral, com 22.533 registros. Miguel, o nome masculino mais popular, aparece logo em seguida, com 22.142 registros.

De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), o sucesso de Helena não foi repentino. O nome, que significa “luz e brilho”, subiu da 45ª posição em 2015 para se tornar o mais escolhido, destacando-se pela sua combinação de tradição e significado positivo.

Miguel, embora tenha perdido o topo geral, segue forte entre os meninos. Ele é acompanhado por Gael, Ravi e Theo, nomes que refletem uma tendência de escolhas curtas e modernas.

Os 10 nomes mais registrados em 2024

1. Helena – 22.533 registros

2. Miguel – 22.142 registros

3. Gael – 19.883 registros

4. Ravi – 19.121 registros

5. Theo – 18.493 registros

6. Heitor– 17.726 registros

7. Cecília – 17.416 registros

8. Arthur – 16.872 registros

9. Noah – 16.236 registros

10. Maite – 16.197 registros

Destaques masculinos e femininos

Entre os meninos, a preferência por nomes bíblicos e internacionais se mantém, com Davi, Bernardo e Samuel ainda marcando presença. Para as meninas, além de Helena, nomes compostos como Maria Cecília e Maria Alice continuam fortes, enquanto opções mais recentes, como Aurora e Antonella, ganham popularidade.