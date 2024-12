Do Parque Pinheiros a Harvard: Jornada de sucesso de Leandro Oliveira, o Taboanense na maior Universidade do Mundo

Por Geovanna Matos, na redação

Leandro Oliveira, ou Léo, nasceu e foi criado nas ruas do Parque Pinheiros, em Taboão da Serra. Filho de um motorista de ônibus e uma vendedora de loja, ele aprendeu desde cedo a importância de trabalhar para ajudar no sustento da família. Aos 14 anos, Léo conseguiu seu primeiro emprego como office boy, e ao percorrer as ruas de São Paulo, percebeu que sua realidade poderia ser transformada por meio do esforço e do estudo.

Sempre frequentando escolas públicas, Léo concluiu um curso tecnólogo em RH em uma instituição não tão conhecida, mas não deixou que isso fosse um obstáculo para seu crescimento profissional. “Eu sabia que, por ter vindo de uma faculdade simples e ter estudado em escola pública, precisava sempre fortalecer meu currículo para ser considerado pelas grandes empresas”, afirma Léo.

Com foco e determinação, Leandro construiu uma carreira sólida em multinacionais de peso como Siemens, Latam Airlines, Gympass e Netflix. Morou no Chile, onde aprendeu espanhol, e em países como Canadá e Estados Unidos, aprimorando o seu inglês. Ele acredita na importância de continuar estudando e aprendendo novos idiomas como forma de alavancar a carreira. “Sugiro que as pessoas não abandonem os estudos e busquem alternativas para seguir em frente. É essencial também aprender inglês e outros idiomas para evoluir na profissão”, aconselha.

O grande sonho de Léo sempre foi estudar na universidade mais renomada do mundo: Harvard. Após muito esforço, dedicação e anos de experiência no mercado, ele se formou em Liderança e Negociação com foco em educação executiva na instituição. A formação agregou ainda mais valor ao seu currículo, que já contava com mais de 20 anos de experiência.

Leandro acredita que a educação tem o poder de transformar vidas, como fez com a sua. “Minha trajetória mostra que, com planejamento e apoio, pessoas de origens diversas podem ocupar espaços de liderança que antes eram inacessíveis para elas”, afirma.

Atualmente, Léo dedica-se a acelerar o crescimento de empresas por meio do fortalecimento de sua cultura organizacional e da promoção da diversidade. “Meu trabalho é estar perto da liderança, dos diretores, para influenciá-los a tomar decisões mais inclusivas, pensando na diversidade de pessoas negras, mulheres, homossexuais e pessoas com deficiência”, explica.

Leandro Oliveira é a prova viva de que com dedicação, perseverança e foco, é possível superar qualquer barreira e alcançar os maiores objetivos, mesmo quando a jornada começa em um lugar simples.