Jornalista e advogado Maruzan Corado é enterrado em Taboão da Serra

Direto da Redação

Foi enterrado nesta segunda-feira (23) o jornalista e advogado Maruzan Corado, aos 62 anos. Ele lutava contra um câncer de pâncreas e estava internado na cidade Osasco. A morte aconteceu neste domingo (22). Ele deixa esposa e dois filhos.

Maruzan Corado tem grande carreira nos bastidores da política taboanense, mas ganhou destaque no governo do ex-prefeito Evilásio Farias, entre os anos de 2005 a 2012, quando ocupou cargos primordiais como a Coex e a Secretaria de Administração. No Governo Aprígio foi convidado já no final da gestão para auxiliar – principalmente – na gestão das emendas impositivas dos vereadores.

O prefeito Aprígio se manifestou pelas redes sociais. “Maruzan deixa um legado de dedicação e serviço público, marcado por sua trajetória como jornalista, advogado e um dos grandes articuladores da política taboanense. Minha solidariedade à sua esposa Beth, aos seus filhos Mariana e João, e a todos os amigos e familiares neste momento de dor”.

Já o presidente da Câmara, Dr. André da Sorriso, emitiu nota reconhecendo seu legado. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos. Não há palavras que possam aliviar a dor, mas saiba que estamos pensando em você e desejamos que a família encontre conforto e força para enfrentar essa perda”, diz trecho da nota.