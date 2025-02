Hopi Hari oferece entrada gratuita para crianças e servidores públicos em fevereiro; veja como garantir o benefício

Por Geovanna Matos, na redação

O parque de diversões Hopi Hari, localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo, está com uma promoção especial para servidores públicos durante todo o mês de fevereiro. Eles poderão garantir entrada gratuita nos dias em que o parque estiver aberto regularmente, entre 1º e 28 de fevereiro, das 11h às 19h30. A única exceção é o dia 16, quando o parque estará fechado para um evento.

Para aproveitar o benefício, os servidores devem realizar um cadastro prévio no site do parque. No dia da visita, será necessário apresentar um holerite e um documento de identificação com foto na entrada. As cortesias são limitadas e não incluem despesas adicionais, como estacionamento e alimentação.

Além dos servidores públicos, Hopi Hari também está concedendo entrada gratuita para crianças de até 12 anos e aniversariantes do mês. Nestes casos, não é necessário cadastro antecipado; basta apresentar um documento com foto diretamente nas catracas.

Para mais informações e para realizar o cadastro, acesse o site oficial do Hopi Hari.