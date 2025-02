Semana será de sol com máxima de 30°C e chuvas à tarde e noite em Taboão da Serra

Direto da redação

A previsão do tempo para os próximos dias na cidade indica que o município terá uma mistura de sol e chuvas, com pancadas de chuva mais intensas à tarde e à noite, especialmente entre segunda e sexta-feira. O clima vai variar ao longo da semana, trazendo diferentes condições climáticas para os moradores.

Segunda-feira (10/02) começa com sol, mas a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Durante a noite, o tempo ficará mais nublado, com chances de chuva reduzidas. A temperatura mínima será de 18°C e a máxima poderá atingir 29°C, com umidade relativa do ar variando entre 53% e 100%.

Já terça-feira (11/02) promete um dia de sol com muitas nuvens, mas sem grandes chances de precipitações. O céu ficará parcialmente nublado à noite. A mínima será de 20°C e a máxima de 30°C, com umidade variando entre 44% e 96%.

Na quarta-feira (12/02), o sol aparecerá com algumas nuvens e sem previsão de chuvas, o que proporcionará um clima mais estável. As temperaturas devem oscilar entre 20°C e 31°C, e a umidade relativa do ar ficará entre 43% e 87%.

A quinta-feira (13/02) terá um início com sol e aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas estarão entre 21°C e 31°C, com uma umidade relativa do ar variando de 46% a 88%.

Por fim, a sexta-feira (14/02) será marcada por sol e muitas nuvens durante a manhã, mas com chuvas fortes previstas para a tarde e noite. As temperaturas mínimas serão de 22°C, com máximas de 30°C, e a umidade do ar ficará entre 46% e 88%.

A previsão indica uma semana com alternância entre períodos de sol e chuvas, o que pode impactar os planos ao ar livre. Moradores devem estar atentos às mudanças no tempo, especialmente durante as tardes e noites, quando a probabilidade de chuvas aumenta.