Homem é preso por tentativa de homicídio e porte ilegal de munição em Taboão da Serra

Policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano atenderam a uma ocorrência de disparo de arma de fogo em Taboão da Serra. No local, a vítima relatou que durante uma discussão, o suspeito efetuou dois disparos em sua direção, atingindo-o na coxa.

Os policiais encontraram uma munição de calibre .38 intacta com o suspeito, que confessou ter atirado após um desentendimento. Ele afirmou ainda que foi agredido por pessoas presentes no local, que levaram a arma utilizada no crime.

Em diligência na residência do suspeito, foram encontrados documentos e oito estojos deflagrados de munição calibre .38. A vítima foi conduzida ao Pronto-Socorro Antena, posteriormente transferido para o Pronto-Socorro Hopital Geral, onde ficou sob cuidados médicos.

O homem foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça.