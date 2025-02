Prefeitura de Taboão da Serra realiza ação ‘Com a Dengue Não se Brinca’ no Parque Pinheiros e Jardim Trianon

Por Geovanna Matos, na redação

Neste sábado (8), a Prefeitura de Taboão da Serra realizou a ação “Com a Dengue Não se Brinca” nas regiões do Parque Pinheiros e Jardim Trianon. A iniciativa teve como objetivo orientar a população sobre os riscos da dengue e como prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Durante a ação, agentes de saúde visitaram as casas e ensinaram os moradores a eliminar focos do mosquito. Também foi realizada uma operação cata-bagulho, recolhendo lixo das ruas para evitar o acúmulo de água parada.

O Secretário de Saúde, Ailton Bogalho, detalhou como ocorrerão as ações de combate à dengue: “A ação começou na semana passada e ocorrerá todos os sábados. Vamos percorrer todos os bairros, visitar as casas, orientar a população sobre como eliminar focos do mosquito e buscar ajuda, se necessário”, afirmou. Ele também destacou que, caso apresentem sintomas de dengue, os moradores devem procurar uma UBS (Unidade Básica de Saúde), para evitar a sobrecarga dos prontos-socorros: “A orientação é que as pessoas procurem a UBS primeiro, antes de irem ao pronto-socorro”, completou.

O prefeito Engenheiro Daniel também participou da ação e conversou com os moradores. Ele explicou que a maior preocupação da população é o número de casos confirmados de dengue na cidade, mas reforçou que o foco da ação é a prevenção: “Nosso objetivo é a prevenção. Embora ainda não tenhamos muitos casos confirmados, queremos evitar que a situação se agrave”, explicou. Até o momento, Taboão da Serra registrou 25 casos confirmados de dengue.

Sobre os testes rápidos para diagnóstico de dengue, Daniel informou que estão disponíveis em quatro UBSs da cidade: Parque Pinheiros, Jardim Record, Jardim das Margaridas e Jardim Maria José. “Se alguém tiver sintomas, deve procurar essas UBSs para atendimento prioritário”, orientou. Em relação à vacina contra a dengue, ele acrescentou que ainda não está disponível no município: “As vacinas ainda não chegaram, estão sendo distribuídas apenas no estado para crianças de 10 a 14 anos”, explicou.

Os moradores do Parque Pinheiros aprovaram a ação da prefeitura. Lindolfo, morador da região, comentou: “Acho importante, porque, por mais que eu saiba o que fazer, talvez meu vizinho não saiba. Esse trabalho é necessário e espero que continue.”

A ação “Com a Dengue Não se Brinca” seguirá nos bairros de Taboão da Serra, com mutirões aos sábados, até o final de abril.