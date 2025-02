Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para Concurso Público com 33 vagas na Área da Saúde

Direto da redação

Estão abertas as inscrições para o concurso público 01/2025 da Prefeitura de Carapicuíba. São 33 vagas para a área da saúde com escolaridade de ensino médio/técnico e ensino superior. As vagas são nos seguintes cargos: Técnico de Enfermagem (3), Técnico de Enfermagem PSF (3), Dentista (3), Fisioterapeuta (3), Fonoaudiólogo (3), Médico Cardiologista (2), Médico Clínico Geral (3), Médico Infectologista (2), Médico Neurologista (2), Médico Ortopedista (1), Médico Pediatra (3), Médico Pneumologista (1), Médico Veterinário (1) Terapeuta Ocupacional (3).

As inscrições devem ser realizadas no site www.concursosrbo.com.br. Após o preenchimento do formulário o candidato deve efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que vai de R$ 25,00 a R$ 29,00, dependendo da vaga escolhida.

Cada vaga tem as suas especificações como: carga horária, salário inicial, vale-sacolão, cesta básica, vale transporte, entre outros. As inscrições vão até o dia 7 de março. Acesse o link: https://rboconcursos.selecao.net.br/ e confira o edital na íntegra.

As provas estão previstas para o dia 6 de abril. Para saber as informações sobre o horário e local do teste, o candidato deve consultar o site da RBO Concursos a partir do dia 28 de março.

