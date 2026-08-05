Prefeitura de Embu das Artes abre concurso público com 94 vagas e salários de até R$ 9.745; veja como se inscrever

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes publicou o Edital nº 003/2026 do novo concurso público para preenchimento de 94 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários variam de R$ 1.816,52 a R$ 9.745, com jornadas de trabalho de 30 ou 40 horas semanais, conforme o cargo.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do INEPAM (Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios), entre 10 de agosto, às 10h, e 8 de outubro de 2026, às 16h.

Vagas disponíveis

O concurso oferece oportunidades para diversas áreas da administração municipal. Entre os cargos com maior número de vagas estão:

Agente Municipal – 30 vagas;

Assistente Técnico Administrativo – 20 vagas;

Motorista – 10 vagas;

Fiscal – 5 vagas;

Assistente Social – 3 vagas;

Agente de Transporte e Trânsito – 3 vagas.

Também há vagas para Almoxarife, Eletricista, Operador de Máquinas, Topógrafo, Analista Jurídico, Analista de Meio Ambiente, Analista de Turismo, Analista de Geoprocessamento, Contador, Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico Desportivo, Oficial de Manutenção (Borracheiro, Encanador, Pedreiro e Pintor), entre outros cargos. Alguns postos contam ainda com cadastro de reserva.

Salários

A remuneração inicial varia conforme o cargo e a escolaridade exigida:

Menor salário: R$ 1.816,52;

R$ 1.816,52; Maior salário: R$ 9.745.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site do INEPAM.

As taxas são de:

R$ 31,91 para cargos de nível fundamental;

para cargos de nível fundamental; R$ 64,92 para níveis médio e técnico;

para níveis médio e técnico; R$ 75,92 para nível superior.

Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou pertencentes a famílias de baixa renda poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 10 e 12 de agosto, conforme as regras previstas no edital.

Como será a seleção

Todos os candidatos serão submetidos a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para os dias 29 de novembro e 6 de dezembro de 2026.

Além disso, haverá prova prática para os cargos de Agente Municipal, Assistente Técnico Administrativo, Eletricista, Motorista, Oficiais de Manutenção e Operador de Máquinas.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.