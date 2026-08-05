Defesa Civil de SP alerta para mudança no tempo em Taboão da Serra e região a partir desta quarta-feira (5)

Direto da redação

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a mudança nas condições do tempo a partir desta quarta-feira (5). A previsão indica pancadas de chuva, rajadas de vento e possibilidade de temporais isolados em diversas regiões do estado, incluindo Taboão da Serra.

Segundo o órgão, as instabilidades são provocadas pela atuação de sistemas atmosféricos sobre as regiões Sul e Sudeste do país, favorecendo a formação de áreas de chuva que podem variar entre intensidade moderada e forte.

Em Taboão da Serra, a previsão para esta quarta-feira (5) é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde. Os termômetros devem variar entre 16°C e 28°C, com volume estimado de 3 mm de chuva.

Na quinta-feira (6), o tempo permanece instável, com sol entre nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas durante a tarde e a noite. A temperatura fica entre 17°C e 28°C, com previsão de 9,9 mm de chuva e rajadas de vento que podem chegar a 47 km/h.

Já na sexta-feira (7), a previsão é de muitas nuvens e novas pancadas de chuva ao longo da tarde e da noite. As temperaturas variam entre 19°C e 27°C, com acumulado previsto de 15 mm de chuva.

A Defesa Civil orienta que a população evite áreas sujeitas a alagamentos, não atravesse ruas inundadas e não procure abrigo sob árvores durante as tempestades. Em caso de emergência, os telefones são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.

Para receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS, basta enviar o CEP da sua residência para o número 40199.