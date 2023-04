Prefeitura de Taboão abre Concurso Público com 168 vagas na área da saúde com salário de até R$ 3,1 mil

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra abriu as inscrições do seu novo concurso público para provimento de cargos efetivos, através do regime estatutário. O concurso de Taboão da Serra oferece 168 vagas imediatas e cadastro reserva (CR).As inscrições serão recebidas até o dia 7 de junho de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Associação Brasileira de Concursos Públicos – ABCP (https://abcp.selecao.net.br), banca organizadora do processo de seleção.

Veja o Edital

Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação, nos valores de R$ 69 (médio/técnico) e R$ 85 (superior), e efetuar o seu pagamento até a data limite do prazo, observado o horário de funcionamento do banco.

Para quem possui escolaridade mínima de ensino médio completo e curso técnico, as opções são para as funções de auxiliar de saúde bucal (5 vagas + CR), técnico de enfermagem da família (20 + CR) e técnico de enfermagem (5 + CR). Os respectivos salários iniciais são de R$ 1.460,78, R$ 1.801,12 e R$ 1.772,90.

Candidatos com formação superior podem concorrer às carreiras de assistente social (2 + CR), enfermeiro da família (20 + CR), enfermeiro (5 + CR), farmacêutico (2 + CR), fisioterapeuta (3 + CR), fonoaudiólogo (3 + CR), nutricionista (2 + CR), odontólogo (3 + CR), psicólogo (3 + CR), terapeuta ocupacional (3 + CR), médico veterinário (1 + CR), médico clínico geral (28 + CR), médico psiquiatra (10 + CR), médico generalista (18 + CR), médico ginecologista (20 + CR), médico pediatra (13 + CR), médico cardiologista (1 + CR) e médico do trabalho (1 + CR). As remunerações são de R$ 48,03 por hora para odontólogo, R$ 72,04 por hora para médicos, R$ 3.151,95 para enfermeiro da família e R$ 3.001,86 para os demais cargos.

Prova do concurso de Taboão da Serra

Todos os inscritos no concurso de Taboão da Serra serão avaliados por meio de uma única etapa: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Ela será composta por 40 questões de múltipla escolha, que versarão sobre as seguintes disciplinas, conforme o cargo:

língua portuguesa;

matemática;

conhecimentos gerais; e/ou

conhecimentos específicos.

O exame será aplicado na data prevista de 25 de junho de 2023 , em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno.