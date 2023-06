Prefeitura de Taboão da Serra abre matrículas para Educação de Jovens e Adultos

Direto da redação

A Secretaria de Educação de Taboão da Serra (SEDUC) está com matrículas abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), destinada aos moradores com 15 anos ou mais que não concluíram o Ensino Fundamental. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 08h às 20h, nas EMEFs Profª. Therezinha Volpato Baro e

Aracy de Abreu Pestana, ambas no Jardim Record. As aulas acontecerão das 19h às 23h, com início em 27/07.

Para se inscrever é necessário comparecer em uma das duas unidades, munido de documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e declaração de escolaridade ou histórico escolar.

“Nunca é tarde para aprender. Por isso, convido os moradores de Taboão da Serra, maiores de 15 anos que não concluíram o Ensino Fundamental para se matricular na EJA. Voltar a estudar e concluir os estudos é desafiador, mas tenho certeza que fará a diferença lá na frente”, afirma o prefeito Aprígio.

Serviço:

Matrículas Abertas – EJA

– Para maiores de 15 anos que não concluíram o Ensino Fundamental

– Documentos: RG, CPF, comprovante de residência, declaração de escolaridade ou

histórico escolar

Escolas:

EMEF Aracy de Abreu Pestana

Rua Zeicy Aparecida Nogueira Baptista, 25, Jardim Record

(11) 4138-4689 ou (11) 4685-3334

Das 08h às 20h

EMEF Profª. Therezinha Volpato Baro

Avenida Cid Nelson Jordano, 391, Jardim Record

(11) 4138-5175 ou (11) 4685-9128

Das 08h às 20h