Prefeitura de Taboão da Serra agora aceita pagamento via Pix

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra aceita desde quarta-feira, 22/11, pagamentos de impostos, taxas e serviços por meio do Pix. Com exceção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), todos os demais tributos municipais já podem ser pagos por essa modalidade, desde que tenham sido emitidos após o dia 22.

O IPTU só vai poder ser pago pelo Pix a partir de 2023, já que o carnê atual ainda é anterior à novidade.

A ação da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) facilita a vida dos contribuintes ao permitir o pagamento instantâneo, de qualquer local e em todo horário do dia.

Gisele Rodrigues é coordenadora de Tributos Imobiliários da SEFAZ e comentou sobre o tema “O contribuinte que, por exemplo, vai no Atende e precisa emitir algum boleto, o documento já sai com o QR Code para pagar via Pix”.

“No caso de dívida ativa, os boletos novos vêm com essa forma de quitação também”, complementa a coordenadora.

O secretário da SEFAZ, Antonio Rodrigues, afirma que a decisão mostra a preocupação da gestão Aprígio em fornecer soluções atuais para os cidadãos de Taboão. “Ao aceitar pagamentos via Pix, a prefeitura tomou uma decisão alinhada com os interesses do munícipe moderno, que precisa de praticidade”, finaliza.

De acordo com o prefeito Aprígio, a gestão está comprometida em facilitar a vida da população. “Estamos trabalhando para desburocratizar vários serviços, como os atendimentos do Atende, que desde os primeiros meses de governo passaram a ser realizados de modo on-line”. “A adoção do Pix como método de pagamento de tributos traz apenas benefícios para os munícipes”, conclui.