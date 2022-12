Prefeitura de Taboão da Serra oferece de 01 a 07 de dezembro testes rápidos de HIV/Aids e sífilis em todas as Unidades Básicas de Saúde

Direto da redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Taboão da Serra realiza este mês a campanha Dezembro Vermelho, com o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do HIV/Aids, sífilis e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Por isto, de 01 a 07/12 todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município promoverão a ação “Fique Sabendo”, com testagem rápida para detecção do HIV e da sífilis. Para participar, basta comparecer em uma das UBSs munido de documento oficial com foto, comprovante de endereço, cartão do SUS e cartão da UBS (se tiver).

“De 01 a 07 de dezembro, vá até uma Unidade Básica de Saúde e faça o teste para detecção do HIV e da sífilis. O HIV é uma doença que ainda não tem cura, mas o importante é saber o quanto antes para entrar em tratamento. A sífilis tem cura e tem acontecido com muita frequência. Além disto, não deixe de usar preservativo que está disponível gratuitamente em todas as nossas unidades de saúde”, afirmou Ricardo Moraes, coordenador da Clínica DTS, Aids e Hepatites Virais de Taboão da Serra e coordenador do Programa Municipal de Aids.

HIV é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana, causador da Aids. Ele ataca o sistema imunológico, enfraquecendo o sistema de defesas do corpo e permitindo o aparecimento de doenças oportunistas. A sífilis, por sua vez, é uma doença infectocontagiosa curável, mas que pode causar vários sintomas e ter diferentes fases. Se não tratada, a longo prazo, pode atingir órgãos vitais e levar a sequelas irreversíveis.

Tanto a sífilis, quanto o HIV/Aids, ISTs e hepatites virais são transmitidas através de relações sexuais sem proteção e em casos de contato com sangue ou objetos contaminados, como agulhas. Por isto é essencial fazer uso de camisinha masculina ou feminina em todas as relações sexuais (oral, anal e vaginal), não compartilhar objetos de uso pessoal como alicates, utilize seringas e agulhas descartáveis, faça testes de detecção de ISTs regularmente e complete o esquema vacinal que estiver disponível.

“Convido a população de Taboão da Serra, principalmente os mais jovens, a aproveitem a semana do Fique Sabendo para fazer os testes rápidos. O resultado fica pronto em minutos. Para viver melhor, é preciso saber. Façam o teste do HIV e da sífilis”, apelou o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Clínica de DST/Aids e Hepatites Virais

Os serviços de testagem, acolhimento e tratamento das ISTs são realizados durante todo o ano, através da Clínica de DST/Aids e Hepatites Virais de Taboão da Serra. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na Rua Pedro Borba, 259, Jardim Maria Rosa. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 4135-3556.

Serviço:

Dezembro Vermelho e Semana Fique Sabendo

De 01 a 07/12

Local: Todas as Unidades Básicas de Saúde

Endereços:

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13, Pq. Assunção

UBS Dra. Tânia Regina Santos Andrade – Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

UBS Jardim Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Jd. Santa Cecília

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Pirajuçara

UBS Scândia/Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

UBS Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

Clínica DST/Aids e Hepatites Virais de Taboão da Serra

Rua Pedro Borba, 259, Jardim Maria Rosa

Telefone: 4135-3556

De segunda a sexta-feira, das 7h às 16h