Prefeitura de Taboão da Serra começa a entregar cestas básicas na casa de servidores e estagiários em novembro

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra inicia, neste mês de novembro, a entrega de cestas básicas diretamente na residência dos servidores municipais e estagiários. A medida, coordenada pela Secretaria de Gestão de Pessoas, permite que os beneficiários recebam os alimentos em casa, sem precisar se deslocar até os pontos de retirada.

A entrega em domicílio será realizada para endereços localizados em um raio de até 7 quilômetros do Paço Municipal. Quem mora fora dessa área deverá retirar a cesta básica em um dos três postos fixos disponibilizados pela Prefeitura, mediante apresentação de um QR Code.

Para receber o benefício em casa ainda em novembro, os servidores e estagiários deverão cadastrar o endereço até as 18h do dia 12 de novembro, pelo site sistemacestaprefeitura.vercel.app.

O acesso ao sistema é feito com o CPF como login e os últimos cinco dígitos do documento como senha. Após entrar na plataforma, o beneficiário deverá selecionar a opção “RECEBA SUA CESTA PORTA A PORTA”, informar o CEP e verificar se o endereço está dentro da área atendida. Também será possível cadastrar pessoas autorizadas a receber a cesta.

As entregas ocorrerão entre os dias 15 e 25 de cada mês, de segunda-feira a sábado, das 7h às 20h, exceto feriados. Não será necessário agendamento prévio, mas alguém deverá estar no endereço informado para receber os produtos.

Os servidores que preferirem retirar a cesta pessoalmente ou que residirem fora da área de cobertura deverão acessar o mesmo sistema, selecionar a opção “RETIRA CESTA EM POSTO” e escolher um dos três locais disponíveis. Após a confirmação, será gerado um QR Code, que deverá ser apresentado no momento da retirada, em formato digital ou impresso.

Os pontos de retirada são:

Posto 1 – Paço Municipal: Rua Pedro Mari, 80, Parque Assunção.

Rua Pedro Mari, 80, Parque Assunção. Posto 2 – Próximo à Usina: Rua Áurea Tavares, 210, Parque Industrial das Oliveiras.

Rua Áurea Tavares, 210, Parque Industrial das Oliveiras. Posto 3 – Pirajuçara: Rua Érico Veríssimo, 110, Jardim Santo Onofre.

O atendimento nos postos será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Após escolher o local pelo sistema, o beneficiário não poderá retirar a cesta em outro posto.

Segundo a Prefeitura, tanto o benefício quanto a modalidade de entrega escolhida serão oferecidos sem descontos na folha de pagamento dos servidores e estagiários.

Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato com a Secretaria de Gestão de Pessoas pelo telefone (11) 4786-2613 ou pelo WhatsApp (11) 4788-5606.