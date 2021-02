Prefeitura de Taboão da Serra disponibiliza 164 vagas de emprego através do Espaço do Trabalhador

Por Vera Sampaio, da comunicação da PMTS

O Espaço do Trabalhador de Taboão da Serra está com 164 vagas de emprego em aberto. Das vagas ofertadas, 155 são para ampla concorrência e nove exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Interessados que estiverem dentro do perfil anunciado devem encaminhar currículo para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, através do e-mail [email protected] Ao enviar o e-mail, a pessoa interessada deverá colocar no título o cargo para o qual está se candidatando. As vagas são válidas até 19 de fevereiro.

Essa semana há 39 vagas para Operador de Sistemas; 15 para Controlador de Acesso; 15 para Motorista; 10 vagas para Supervisor de Atendimento; 5 vagas para Operador de Empilhadeira; 4 para Ajudante de Montagem; 3 para Marceneiro; 3 para ½ Oficial Marceneiro e 3 vagas para Auxiliar de Limpeza.

Quem está na faculdade pode encontrar um estágio através do Espaço do Trabalhador. Há oportunidades de estágio para os cursos de Pedagogia (15); Serviço Social (15); Administração ou Recursos Humanos (10); e Arquitetura ou Engenharia Civil (2).

Para os cargos de ½ Oficial de Soldador; Ajudante de Obras; analista de teste (automação), Arquiteto Java-Oracle; Assistente Operacional; Auxiliar de Cozinha; Montador de Painéis Luminosos (Habilitado); Desenvolvedor CRM Dynamics; Desenvolvedor Java; Desenvolvedor Java SR; Desenvolvedor ERP Oracle; Empacotador / Atendente de Balcão; Especialista de Requisitos; Especialista de TI / Analista Funcional ERP Oracle; Motorista de Ambulância; e Porteiro há uma vaga disponível para cada função.

Serviço:

Espaço do Trabalhador de Taboão da Serra

E-mail: [email protected]

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

(11) 4788-7888