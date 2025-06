Prefeitura de Taboão da Serra inicia nesta segunda-feira (9) ação de inverno para acolher pessoas em situação de rua

Direto da redação

Nesta segunda-feira (9), a Prefeitura de Taboão da Serra inicia a ação de inverno, promovida pela Secretaria de Assistência Social, para acolher pessoas em situação de rua diante das baixas temperaturas previstas para os próximos dias.

A iniciativa oferece proteção contra o frio intenso, orientando os atendidos a procurarem voluntariamente o Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), onde poderão pernoitar com segurança e conforto.

Durante a estadia, serão oferecidos jantar e café da manhã, além de acesso a banheiro com chuveiro quente e lavanderia para lavar roupas. A entrada no serviço será das 19h às 21h, com pernoite garantida até às 7h do dia seguinte.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, a ação garante não só o abrigo físico, mas também a preservação da dignidade e dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade.

“A ação de inverno é uma medida essencial neste período de frio, para assegurar que ninguém precise enfrentar as baixas temperaturas sem o mínimo de cuidado. Essas pessoas terão pelo menos o direito de dormirem aquecidas para enfrentar os desafios do dia seguinte”, afirmou o secretário de Assistência Social, Jefferson Alves.

A Prefeitura reforça que a população pode colaborar informando sobre pessoas em situação de rua que precisem de acolhimento, pelo telefone 153. O acolhimento é voluntário e deve ser buscado no Centro Pop.

Serviço:

Centro Pop – Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua

Rua Felice Del Paggio, 100, Vila Francisco Remeikis