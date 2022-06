Prefeitura de Taboão da Serra leva Odonto Móvel para escolas e creches do município

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), deu início a um projeto de atendimento odontológico nas escolas municipais infantis, de ensino fundamental e em creches conveniadas (PACs). O Odonto Móvel é um consultório itinerante, adquirido por meio de uma emenda impositiva do vereador André Egydio, que visita as escolas para avaliar a saúde bucal das crianças, e em seguida realiza tratamentos conforme a necessidade.

Durante as avaliações, as crianças recebem orientação sobre a forma correta de escovar os dentes, uso do fio dental, hábitos alimentares e como prevenir doenças bucais. Após a triagem, a van é levada até as escolas para realizar os tratamentos, que consistem em restauração de dentes com cáries, remoção de placa bacteriana e tártaro e, em casos mais graves, os dentes danificados são extraídos. Outra etapa deste projeto é a escovação supervisionada e a aplicação de flúor.

O prefeito Aprígio afirmou que “os trabalhos para garantir benefícios à população e à comunidade escolar não param e o odonto móvel é um exemplo disso. Esse equipamento de saúde está sendo muito importante, pois com ele pudemos ampliar os trabalhos de prevenção às doenças bucais na infância e adolescência e ainda realizar as intervenções necessárias na própria escola”.

“Este é um projeto completo, bem interessante, porque a gente age na prevenção de doenças orais. Desta forma nossas crianças vão ter cada vez menos alterações bucais, doenças gengivais, cáries, e outros problemas odontológicos que acometem essa faixa etária. E assim, com certeza, serão adultos mais saudáveis”, relatou Dr. Reynaldo Waldomiro Gabriel Júnior, coordenador de Prevenção em Saúde Bucal de Taboão da Serra.

Até o momento, 10 escolas já foram atendidas por dentistas da Prefeitura de Taboão da Serra, dentre elas: EMEB Jorge Amado, EMI Luca, EMI Papa-Capim, EMI Narizinho, EMI Dorinha, EMEF Ayrton Senna, EMEF Edson Mambelli, PAC Santa Margarida Maria Alacoque, PAC Núcleo 22 de Setembro e EMI Piteco. Em média 450 crianças já foram tratadas no consultório odontológico itinerante.

“O Odonto Móvel indo até as escolas facilita a vida dos pais que muitas vezes não têm tempo ou condições de levar os filhos ao dentista. As crianças estão recebendo uma educação complementar, sobre cuidados com a saúde”, informou o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Serviço:

Secretaria Municipal da Saúde (SMS)

Praça Miguel Ortega, 115, Parque Assunção

Telefone: (11) 4788-5600

E-mail: sms@taboaodaserra.sp.gov.br