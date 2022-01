Prefeitura Embu das Artes anuncia cancelamento do Carnaval 2022 por causa da Covid-19 e do surto de gripe

Por Samara Matos, na redação

A prefeitura de Embu das Artes cancelou a realização das festividades do Carnaval de 2022. De acordo com o Prefeito Ney Santos, o motivo do cancelamento é o aumento expressivo no número de novos casos de Covid-19 e o surto de influenza.

“Neste momento tão delicado, devido ao surto de gripe e a retomada de casos da COVID, quero informar sobre o cancelamento do Carnaval em Embu das Artes. Preocupados com o bem-estar da população, focaremos todos os nossos esforços na Saúde, certos que em breve poderemos festejar pela vida”escreveu o prefeito Ney Santos.

Esse será o segundo ano consecutivo que o evento não ocorrerá em Embu das Artes.