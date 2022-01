Atacadão abre 30 vagas de emprego para reforma da nova loja de Taboão da Serra

Acontece nesta sexta-feira, dia 14, às 9h no Cemur, em Taboão da Serra, o processo seletivo para a contratação de 30 funcionários que irão trabalhar na reforma do prédio da nova loja do Atacadão no município. A unidade irá funcionar na antiga Giroflex, na rodovia Régis Bittencourt.

As vagas disponíveis nessa primeira fase da reforma são para pedreiro, servente de pedreiro, armador e operador de retroescavadeira. As obras serão iniciadas nas próximas semanas. Em suma, o prazo da reforma do prédio é de 150 dias. Novos funcionários deverão ser chamados durante o prosseguimento da obra.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Taboão da Serra, Wanderley Bressan, a empresa fechou uma parceria com a prefeitura para que os funcionários contratados sejam moradores da cidade. “Queremos incentivar cada vez mais a economia local, além da chegada desse importante empreendimento, vamos gerar renda e principalmente novos postos de emprego”, afirmou.