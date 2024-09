Prepare seu Guarda-Chuva: Calor na sexta e chuva no sábado em Taboão da Serra e região

Direto da redação

Nesta sexta-feira (20), Taboão da Serra terá um dia quente, com mínimas em torno de 16°C e máximas que podem chegar a 33°C. É uma ótima oportunidade para aproveitar o sol, mas não se esqueça de se manter hidratado!

No sábado (21), a previsão é de chuvas isoladas, especialmente pela manhã. As temperaturas devem cair, variando entre 16°C e 25°C. Prepare seu guarda-chuva e fique atento às mudanças no clima, já que a instabilidade pode trazer chuvas rápidas e intercaladas por períodos de melhoria ao longo do dia.

O domingo (22) deverá ser semelhante à sexta, com sol predominando e mínimas de 16°C, podendo alcançar até 32°C, sem previsão de chuvas.

Aproveite o calor de sexta e esteja preparado para a mudança no clima no sábado.