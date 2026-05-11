Previsão do tempo indica semana com mínima de 8°C e chances de chuva em Taboão da Serra

Direto da redação

A semana será marcada por madrugadas frias, tardes mais amenas e mudança no tempo no fim da semana em Taboão da Serra. De acordo com a previsão meteorológica, a menor temperatura prevista é de 8°C e há chances de chuva forte na sexta-feira (15).

Nesta segunda-feira (11), os termômetros variam entre 8°C e 22°C. O dia começou com névoa fraca e muitas nuvens, mas o sol aparece durante a tarde. O frio deve ser mais intenso nas primeiras horas do dia e durante a noite.

Na terça-feira (12), a mínima será de 9°C e a máxima de 22°C. O clima segue estável, com sol entre nuvens e sem previsão de chuva.

Já na quarta-feira (13), as temperaturas sobem e devem variar entre 11°C e 26°C. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado.

Na quinta-feira (14), o tempo permanece firme, com mínima de 13°C e máxima de 25°C, ainda sem previsão de chuva.

A mudança acontece na sexta-feira (15), quando a previsão aponta chuva forte e trovoadas em Taboão da Serra. As temperaturas devem variar entre 15°C e 23°C, com pancadas previstas principalmente entre a tarde e a noite.