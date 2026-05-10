Secretaria da Mulher oferece oficina de kokedamas e atividades de acolhimento na terça-feira (12)

Direto da redação

A Secretaria da Mulher de Taboão da Serra realiza nesta terça-feira (12 ), oficinas gratuitas de confecção de kokedamas em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. As atividades acontecem em dois horários, às 9h e às 15h, na sede da pasta, no Jardim Santa Cecília.

A kokedama é uma técnica de cultivo de origem japonesa que utiliza bolas de barro e musgo para o plantio, dispensando o uso de vasos. A proposta da oficina é estimular o contato com a natureza e promover momentos de bem-estar entre as participantes.

Além da atividade prática, a programação inclui uma roda de jogos com o uso do jogo Ananse, que propõe uma jornada de autoconhecimento e empatia. A dinâmica incentiva o compartilhamento de histórias e experiências, fortalecendo vínculos entre as participantes.

Segundo a secretária da Mulher, Andrea Franquini, a iniciativa busca oferecer acolhimento e suporte. “A Secretaria funciona como um espaço de criação de vínculos e apoio. Muitas mulheres que nos procuram precisam de uma rede de acolhimento, e essas atividades ajudam a fortalecer essas conexões”, destacou.

A Secretaria da Mulher de Taboão da Serra oferece roda de conversa às terças-feiras,

às 9h e às 15h, com temas diversos, além de prestar outros serviços para a mulher

taboanense.

Serviço

Oficina de kokedamas e atividades de acolhimento

Local: Secretaria Municipal da Mulher – Rua Henrique de Moraes Camargo, 162 – Jardim Santa Cecília

Horários: 9h e 15h

Telefone: (11) 4787-3923

E-mail: smm@ts.sp.gov.br