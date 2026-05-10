Câmara Municipal vai discutir novo Estatuto da GCM de Taboão da Serra em audiência pública nesta quinta-feira (14)

Da CMTS

A Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza, na quinta-feira, dia 14, audiência pública para discutir o Projeto de Lei Complementar nº 03/2026, que propõe a criação do novo Estatuto da Guarda Civil Municipal (GCM).

O encontro será presidido pelo vereador Sandro Ayres, presidente da Comissão, responsável pela condução do debate. A comissão ainda é composta pela vereadora Thamires de Cássia (vice-presidente) e Anderson Nóbrega (membro).

A audiência será às 18h, no plenário da Câmara Municipal, e terá a participação de guardas municipais, vereadores, representantes do executivo, além da população. O objetivo é promover o debate, esclarecimento e alinhamento do projeto antes de sua votação pelos vereadores.

Segundo Sandro Ayres, a proposta exige ampla discussão com a sociedade e com os agentes da corporação. “Estamos tratando de um tema extremamente importante para a segurança pública da cidade. A audiência é fundamental para ouvir a população, esclarecer dúvidas e garantir que o Estatuto atenda às necessidades da Guarda Civil Municipal e da nossa população”, afirmou.

O vereador também reforçou o convite à participação de todos. “Queremos a presença dos moradores, das entidades e dos profissionais da área. É um momento de construção coletiva, onde todos podem contribuir com sugestões e opiniões”, destacou.

A proposta do novo Estatuto da GCM busca atualizar as normas que regem a atuação da corporação no município, alinhando o trabalho da guarda às demandas atuais da segurança pública.

SERVIÇO:

Audiência Pública de Segurança Pública na Câmara Municipal de Taboão da Serra

Endereço: Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena

Horário: 18h

Aberto ao Público

Transmissão: https://www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373