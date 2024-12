Previsão do tempo: Taboão da Serra terá semana com clima instável e possibilidade de chuva

Direto da redação

A semana em Taboão da Serra promete variações climáticas, alternando entre períodos de sol e pancadas de chuva, com destaque para temperaturas amenas. Confira o que esperar do tempo entre os dias 16 e 20 de dezembro:

Segunda-feira (16/12)

A semana começa com sol entre muitas nuvens, marcando um dia agradável para atividades ao ar livre. Não há previsão de chuva. A mínima será de 19°C e a máxima de 27°C, com umidade relativa do ar variando entre 49% e 93%.

Terça-feira (17/12)

Na terça-feira, o cenário muda com a possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Pela manhã, o sol aparece, mas as nuvens ganham força ao longo do dia. A chance de chuva é de 76%, com precipitação estimada em 1,1 mm. A temperatura oscila entre 16°C e 27°C.

Quarta-feira (18/12)

O tempo permanece nublado, com sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu encoberto. Não há previsão de chuva. A mínima será de 16°C e a máxima de 25°C, com sensação térmica agradável.

Quinta-feira (19/12)

Na quinta-feira, o sol volta a aparecer, acompanhado por muitas nuvens, principalmente à tarde. À noite, o céu fica encoberto, mas sem chuva. As temperaturas variam de 15°C a 29°C, e a umidade do ar chega a 46%.

Sexta-feira (20/12)

A semana termina com previsão de chuva significativa. Pancadas devem ocorrer à tarde e se intensificar durante a noite, quando o tempo se tornará chuvoso. A mínima será de 19°C e a máxima de 25°C, com 89% de probabilidade de precipitação.

Os moradores de Taboão da Serra devem estar atentos às mudanças climáticas, especialmente em dias com previsão de chuva.